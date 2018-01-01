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إحالة قائد مقاطعة بالبيضاء على سجن عكاشة

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 11:00 إحالة قائد مقاطعة بالبيضاء على سجن عكاشة | حوادث و حقوق
إحالة قائد مقاطعة بالبيضاء على سجن عكاشة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''س.س'' قائد ملحقة الليمون بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، تمت إحالته أمس الإثنين، على سجن عكاشة، رفقة عون سلطة، عقب توصل المصالح الأمنية بالعديد من الشكايات تقدمت بها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "س.س" قائد ملحقة الليمون بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، تمت إحالته أمس الإثنين، على سجن عكاشة، رفقة عون سلطة، عقب توصل المصالح الأمنية بالعديد من الشكايات تقدمت بها ساكنة المنطقة.

وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية وفور تقدم الساكنة بالشكايات، فتحت الفرقة الوطنية تحقيقا، حيث تم جمع العديد من الأدلة، حيث تم متابعة القائد بتهم من بينها الشطط في استعمال السلطة والرشوة واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهم أخرى ثقيلة.

وأكد ذات المصدر أن متابعين آخرين في ملف القائد المذكور، تقرر متابعتهم في حالة سراح.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المعطيات، تشير إلى أنه تم اعتقال القائد بعد أن كشفت التحقيقات امتلاكه لـ "مليار سنتيم".

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المغرب شوف تيفي سجن عكاشة المصالح الأمنية الفرقة الوطنية

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