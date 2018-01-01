بالفيديو.. مطايفة فوق خشبة المسرح ... كوميدي مشهور سلخو واحد من الجمهور ﻿

تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف براون، خلال أدائه عرضا كوميديا على المسرح في ولاية كارولينا الجنوبية للهجوم من قبل رجل مجهول صعد فوق خشبة المسرح وبدأ يصارعه.

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تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف براون، خلال أدائه عرضا كوميديا على المسرح في ولاية كارولينا الجنوبية للهجوم من قبل رجل مجهول صعد فوق خشبة المسرح وبدأ يصارعه.

ويظهر مقطع فيديو تم نشره على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتوب، صعود رجل من المتفرجين فوق خشبة المسرح وهو يضرب الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف براون بيديه أولا ومن ثم استخدم الميكروفون وكرسيا خشبيا.

وعلق بروان على صفحته الرسمية "فيسبوك" قائلا: " لا أعرف لماذا هاجمني الشخص المجهول"، وأشار أيضا إلى أنه قبل الهجوم، كان الرجل يضحك خلال العرض.