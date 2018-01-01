 النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعد وتدخل على الخط في ملف ''حميد المهداوي'' والصحافيين الأربعة المتابعين وتدعو إلى وقفة احتجاجية ﻿
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النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعد وتدخل على الخط في ملف ''حميد المهداوي'' والصحافيين الأربعة المتابعين وتدعو إلى وقفة احتجاجية

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 04:13 النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعد وتدخل على الخط في ملف حميد المهداوي والصحافيين الأربعة المتابعين وتدعو إلى وقفة احتجاجية | بوليتيك
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعد وتدخل على الخط في ملف ''حميد المهداوي'' والصحافيين الأربعة المتابعين وتدعو إلى وقفة احتجاجية
ناقش المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه يوم الجمعة الماضي التطورات المرتبطة بمحاكمة الصحافيين المغاربة.

''شـوف تيفي''

 

ناقش المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه يوم الجمعة الماضي التطورات المرتبطة بمحاكمة الصحافيين المغاربة.

وعبرت قيادة النقابة عن استغرابها من الإصرار على عدم فصل ملف الزميل المهداوي واستمرار محاكمته بالقانون الجنائي، وتدعو في هذا الصدد إلى ضرورة فصل ملفه وحصر محاكمته بقانون الصحافة والنشر بما يتيح متابعته في حالة سراح خصوصا وأنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور والامتثال للقرارات القضائية.

وفي شأن متابعة أربعة زملاء صحافيين بتهمة إفشاء السر المهني أبلغ رئيس النقابة الحاضرين بفحوى جميع الاتصالات التي أجراها في هذا الشأن خصوصا مع الزملاء المتابعين أو مع رئيس مجلس المستشارين وتقرر مواصلة هذه الجهود مع أطراف أخرى، كما جرت المداولات في شأن تجسيد تضامن النقابة مع هؤلاء الزملاء.

هـــذا وتقرر في هذا الصدد انتداب محامين إثنين باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتعبئة الشاملة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية التي دعت النقابة إلى تنظيمها صبيحة يوم الخميس 25 يناير الجاري بالرباط.

 

 

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