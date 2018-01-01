 هذا هو مصير الشاب المتورط في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية خريبكة ﻿
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هذا هو مصير الشاب المتورط في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية خريبكة

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 03:57 هذا هو مصير الشاب المتورط في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق
هذا هو مصير الشاب المتورط في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية خريبكة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أزمور، نهاية الأسبوع المنصرم من إيقاف شاب ينحدر من مدينة مراكش، تورط قبل أسابيع في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية بمدينة خريبكة.

"شوف تيفي"

 

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أزمور، نهاية الأسبوع المنصرم من إيقاف شاب ينحدر من مدينة مراكش، تورط قبل أسابيع في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية بمدينة خريبكة.

وحسب مصادر محلية مراكشية فإن المعني بالأمر المدعو "ح" تم تسليمه للشرطة القضائية بمدينة خريبكة، والتي فتحت معه تحقيقا للكشف عن خيوط وتفاصيل الواقعة التي جرت بالضبط بتاريخ 25 دجنبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الطالبة، حاولت إيهام المحققين في البداية بتعرضها للاغتصاب قبل أن تبين التحقيقات بأن افتضاض بكارتها كان خلال علاقة جنسية برضاها مع الشاب الذي فر قبل اعتقاله إلى وجهة غير معلومة.

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المغرب شوف تيفي مدينة خريبكة الطالبة بكارة مدينة أزمور

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