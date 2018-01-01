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وفاة شخص كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بميدلت.. وهــاعلاش

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 03:19 وفاة شخص كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بميدلت.. وهــاعلاش | مجتمع
وفاة شخص كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بميدلت.. وهــاعلاش
عــلم لـدى مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت، أنه توفي صباح اليوم الإثنين، شخص كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي بالمدينة، بعدما كان موضوع بحث قضائي.

''شـوف تيـفي''

 

عــلم لـدى مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت، أنه توفي صباح اليوم الإثنين، شخص كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي بالمدينة، بعدما كان موضوع بحث قضائي.

وذكر ''بلاغ'' للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات الأولية تفيد بأن مصالح الأمن الوطني تدخلت، مساء يوم السبت المنصرم، لتوقيف الهالك ومستخدمين في محل عمومي بعدما دخلوا في خلاف تطور إلى تبادل للعنف، وهو ما استدعى الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل السكر العلني البين وتبادل الضرب والجرح.

وأوضح ''البلاغ'' أنـه، وأثناء سريان مدة الحراسة النظرية، ظهرت على المعني بالأمر علامات العارض الطبي في أمعائه الداخلية مما استدعى نقله إلى المستشفى المحلي في خمس مناسبات، قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، حيث وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ملابسات وظروف هذه القضية، حيث تم تحصيل إفادات الشهود والاستماع لجميع الأطراف، كما تم إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن التهاب حاد في الغشاء الداخلي للأمعاء.

 

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