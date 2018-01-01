 « أنابيك » تطلق أربع وحدات متنقلة لتقريب الشغل من العالم القروي ﻿
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« أنابيك » تطلق أربع وحدات متنقلة لتقريب الشغل من العالم القروي

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 02:46 « أنابيك » تطلق أربع وحدات متنقلة لتقريب الشغل من العالم القروي | اقتصاد
« أنابيك » تطلق أربع وحدات متنقلة لتقريب الشغل من العالم القروي
ستطلق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أربع وحدات مُتنقلة لتحسين قابلية التشغيل الهدف منها تقريب الشغل من العالم القروي.

شوف تيفي

ستطلق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أربع وحدات مُتنقلة لتحسين قابلية التشغيل الهدف منها تقريب الشغل من العالم القروي.

وحسب بلاغ من ANAPEC توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه تحت رئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، تنظم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بشراكة مع مكتب التعاون الدولي الألماني (GIZ) مراسم انطلاق الوحدات المتنقلة لتحسين قابلية التشغيل بقاعة قصر بلدية مشرع بلقصيري التابعة لعمالة سيدي قاسم يوم 24 يناير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث ستعرف هذه المراسم الإطلاق الفعلي لأربع وحدات متنقلة ستجول في المناطق القروية و الشبه-حضرية لجهات طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة و فاس-مكناس و الشرق.

هذه الوكالات المتنقلة التي تحمل اسم ''أنا جيت''، تقوم بتقديم عرض خدمات ملائمة وخاصة بساكنة العالم القروي، إذ تشمل هذه الخدمات الاستقبال و التوجيه وتكوين قصير المدة والمواكبة لفائدة الباحثين عن شغل وحاملي مشاريع التشغيل الذاتي، كما أن الخدمات المقدمة ستقدم من طرف شركاء الوكالة العموميين و الخصوصيين و كذلك الجمعويين على الصعيد المحلي.

و قد تم تجهيز هذه الوحدات المتنقلة بأحدث الوسائل لتسهيل قيامها بمهامها من مقصورات قابلة للتوسيع و مكاتب و حواسيب مرتبطة بالإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية وتجهيزات صوتية و سمعية داخلية و خارجية و كذلك ولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حركية.

 

‫شوف تيفي

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أنابيك وحدات متنقلة العالم القروي شوف تيفي

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