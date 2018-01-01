جندي يهدد ''كولونيل'' برسائل إرهابية بخريبكة ﻿

يمثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة، جندي ينحدر من مدينة الخميسات، بعث رسائل داعشية إلى رئيسه برتبة ''كولونيل''، عبر الهاتف، قصد ترهيبه، ووجهت له المحكمة تهما تتعلق

''شوف تيفي''

يمثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة، جندي ينحدر من مدينة الخميسات، بعث رسائل داعشية إلى رئيسه برتبة ''كولونيل''، عبر الهاتف، قصد ترهيبه، ووجهت له المحكمة تهما تتعلق بإهانة الرئيس أثناء أداء مهامه ومخالفة الضوابط العسكرية، بعدما خلفت الرسائل الترهيبية حالة استنفار أمني داخل ثكنة للجيش بإقليم خريبكة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد أوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضابط السامي الذي يسير الثكنة، أبلغ القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بخضوعه لتهديدات إرهابية ما أحدث حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية، التي دخلت على الخط، واستندت المحكمة العسكرية الخبرة التقنية لهاتف العقيد لمختبر الأبحاث والتحليلات التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، الذي توصل إلى معطيات مهمة في الموضوع.

واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت نتائج الخبرات على الرقم الهاتفي الذي توصل منه الضابط السامي برسالة نصية، أنه صدر من هاتف زوجة الجندي المتورط في الحادث، وأسندت تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهم إهانة الرئيس في العمل أثناء مزاولة مهامه ومخالفة تعليمات عسكرية عامة.