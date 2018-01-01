 جندي يهدد ''كولونيل'' برسائل إرهابية بخريبكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة

جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية بخريبكة | حوادث و حقوق

جندي يهدد ''كولونيل'' برسائل إرهابية بخريبكة

صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء | بوليتيك

صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء

بالفيديو..لاعبو الوداد في المنتخب المغربي ناشطين | بووز

بالفيديو..لاعبو الوداد في المنتخب المغربي ناشطين

مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش

الدرك الملكي بالداخلة يداهم ورشتين لصناعة قوارب تقليدية يتم استخدامها في أنشطة ممنوعة | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بالداخلة يداهم ورشتين لصناعة قوارب تقليدية يتم استخدامها في أنشطة ممنوعة

يا ربي السلامة..هاذ شي خطير: تطبيق شرع اليد ينهي حياة شفار بمدينة سلا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..هاذ شي خطير: تطبيق شرع اليد ينهي حياة شفار بمدينة سلا

صادم وبالفيديو..شيبانية تعرضت للسرقة بطريقة خطيرة بالناظور | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..شيبانية تعرضت للسرقة بطريقة خطيرة بالناظور

حصري..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: أرملة البرلماني مرداس دخلت في هيستيريا و بدات كتغوت وسط الحبس: باغا نموت حسن ليا من هاذ العيشة | حوادث و حقوق

حصري..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: أرملة البرلماني مرداس دخلت في هيستيريا و بدات كتغوت وسط الحبس:

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

جندي يهدد ''كولونيل'' برسائل إرهابية بخريبكة

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 01:36 جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية بخريبكة | حوادث و حقوق
جندي يهدد ''كولونيل'' برسائل إرهابية بخريبكة
يمثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة، جندي ينحدر من مدينة الخميسات، بعث رسائل داعشية إلى رئيسه برتبة ''كولونيل''، عبر الهاتف، قصد ترهيبه، ووجهت له المحكمة تهما تتعلق

''شوف تيفي''

يمثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة، جندي ينحدر من مدينة الخميسات، بعث رسائل داعشية إلى رئيسه برتبة ''كولونيل''، عبر الهاتف، قصد ترهيبه، ووجهت له المحكمة تهما تتعلق بإهانة الرئيس أثناء أداء مهامه ومخالفة الضوابط العسكرية، بعدما خلفت الرسائل الترهيبية حالة استنفار أمني داخل ثكنة للجيش بإقليم خريبكة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد أوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضابط السامي الذي يسير الثكنة، أبلغ القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بخضوعه لتهديدات إرهابية ما أحدث حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية، التي دخلت على الخط، واستندت المحكمة العسكرية الخبرة التقنية لهاتف العقيد لمختبر الأبحاث والتحليلات التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، الذي توصل إلى معطيات مهمة في الموضوع.

واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت نتائج الخبرات على الرقم الهاتفي الذي توصل منه الضابط السامي برسالة نصية، أنه صدر من هاتف زوجة الجندي المتورط في الحادث، وأسندت تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهم إهانة الرئيس في العمل أثناء مزاولة مهامه ومخالفة تعليمات عسكرية عامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية النيابة العامة الضابط السامي تعليمات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة

مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش

الدرك الملكي بالداخلة يداهم ورشتين لصناعة قوارب تقليدية يتم استخدامها في أنشطة ممنوعة | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بالداخلة يداهم ورشتين لصناعة قوارب تقليدية يتم استخدامها في أنشطة ممنوعة

يا ربي السلامة..هاذ شي خطير: تطبيق شرع اليد ينهي حياة شفار بمدينة سلا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..هاذ شي خطير: تطبيق شرع اليد ينهي حياة شفار بمدينة سلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوجه مكــشوف..قصة صــادمة لزوج مغربي حصل مراتو كتخونو ومنين خدا ليها ولادو عاشو فكروسة فكازا..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 13 دقيقة

بوجه مكــشوف..قصة صــادمة لزوج مغربي حصل مراتو كتخونو ومنين خدا ليها ولادو عاشو فكروسة فكازا..للمساعدة

واش تقدرو تعيشو نهار واحد بلا فلوس..أجوبة مثيرة..شوفو أشنو غادي يديرو لمغاربة (فيديو) | نسولو الناس

واش تقدرو تعيشو نهار واحد بلا فلوس..أجوبة مثيرة..شوفو أشنو غادي يديرو لمغاربة (فيديو)

بالفيديو..أخنوش يُحارب البطالة و التسونامي تكشف حقيقة طلاقها | حصاد اليوم

بالفيديو..أخنوش يُحارب البطالة و التسونامي تكشف حقيقة طلاقها

قانون المالية الجديد يخرج أرباب النقل السياحي بفاس إلى الاحتجاج بالشارع بسبب واجبات الضريبة | خارج البلاطو

قانون المالية الجديد يخرج أرباب النقل السياحي بفاس إلى الاحتجاج بالشارع بسبب واجبات الضريبة

﻿

آخر المستجدات

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
منذ 47 دقيقة

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة

جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية بخريبكة | حوادث و حقوق

جندي يهدد ''كولونيل'' برسائل إرهابية بخريبكة

صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء | بوليتيك

صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء

بالفيديو..لاعبو الوداد في المنتخب المغربي ناشطين | بووز

بالفيديو..لاعبو الوداد في المنتخب المغربي ناشطين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.