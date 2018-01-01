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صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 01:30 صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء | بوليتيك
صادم..82 في المائة من ثراوت المغاربة سقطت في أيدي الأغنياء
فضحت دراسة جديدة صادرة عن منظمة ''أوكسفام'' العالمية، النهب المتواصل للثروات المغربية، حيث أماطت اللثام عن معطيات صادمة، تؤكد أن 82 في المائة التي تم خلقها خلال السنة الماضية سقطت في أيدي الأغنياء،

''شوف تيفي''

فضحت دراسة جديدة صادرة عن منظمة ''أوكسفام'' العالمية، النهب المتواصل للثروات المغربية، حيث أماطت اللثام عن معطيات صادمة، تؤكد أن 82 في المائة التي تم خلقها خلال السنة الماضية سقطت في أيدي الأغنياء، في الوقت الذي لا يتبقى للمغاربة، والطبقات الفقيرة على وجه الخصوص سوى الفتات من الثروات الوطنية التي تجنيها بلادهم.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد كشفت ''أوكسفام'' في تقرير حديث لها، أن الأثرياء المغاربة، يستمرون في احتكار الثروات المغربية، التي من المفترض أن يستفيد منها الفقراء المغاربة بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن التوزيع غير العادل للثروات في المغرب نتجت عنه اختلالات وخروقات كبيرة على مستوى ولوج عموم المغاربة إلى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وكذا برامج الدعم المخصصة له.

 

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