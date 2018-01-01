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مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 01:00 مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
مؤلم..شوفو الحكرة: مسخوط الولدين مقرقب شرمل والدته بمدينة مراكش
اهتزت تجزئة الضحى بأبواب مراكش بمقاطعة المنارة على وقع جريمة اعتداء شاب على والدته، بمهاجمتها بآلة حديدية وتوجيه ضربة إلى رأسها لتفقد وعيها في الحين.

''شوف تيفي''

اهتزت تجزئة الضحى بأبواب مراكش بمقاطعة المنارة على وقع جريمة اعتداء شاب على والدته، بمهاجمتها بآلة حديدية وتوجيه ضربة إلى رأسها لتفقد وعيها في الحين.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فحسب مصادر عليمة فإن الأم حاولت إدخال ابنها للمنزل، بعد أن وجدته في حالة هيستيرية جراء تناول المخدرات بالشارع العام، لكنه عمد إلى حمل آلة حديدية وتوجيهها صوب قفا الأم، لتسقط أرضا مدرجة في دمائها.

وأكدت اليومية بأن الأم تم نقلها إلى مستعجلات ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، فيما حرر رجال الدائرة الأمنية 17 محضرا حول الواقعة.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة مراكش الشارع العام ابن طفيل الوالدة الشاب

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