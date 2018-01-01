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مثير..البنزرتي مدرب الوداد الجديد يطالب بالتعاقد مع الرجاوي محسن متولي

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 00:41 مثير..البنزرتي مدرب الوداد الجديد يطالب بالتعاقد مع الرجاوي محسن متولي | سبور
مثير..البنزرتي مدرب الوداد الجديد يطالب بالتعاقد مع الرجاوي محسن متولي
حدد فوزي البنزرتي مدرب الوداد الجديد عددا من الأسماء التي يريد انتدابها الصيف المقبل، من بينها محسن متولي المحترف حاليا بقطر واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي.

''شوف تيفي''

حدد فوزي البنزرتي مدرب الوداد الجديد عددا من الأسماء التي يريد انتدابها الصيف المقبل، من بينها محسن متولي المحترف حاليا بقطر واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي.

ووفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد طالب البنزرتي كذلك بانتداب الدولي التونسي ياسين الخنيسي الذي دربه بالترجي التونسي، حيث اعتبره من أهم لاعبي الفريق التونسي.

وأشارت اليومية أن البنزرتي يريد في بداية عمله وضع لائحة أولية للاعبين الذين سيعتمد عليهم في الفترة المقبلة قبل التفكير في انتذاب أي لاعب الصيف المقبل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قطر الرجاء البيضاوي متولي البنزرتي

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