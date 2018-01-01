الدرك الملكي بالداخلة يداهم ورشتين لصناعة قوارب تقليدية يتم استخدامها في أنشطة ممنوعة ﻿

علم لدى السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة أن مصالح الدرك الملكي بالداخلة تمكنت من تفكيك ورشتين لصناعة القوارب التقليدية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة أن مصالح الدرك الملكي بالداخلة تمكنت من تفكيك ورشتين لصناعة القوارب التقليدية.

وأفادت السلطات المحلية بأن الدرك الملكي تمكن، من خلال طلعتين جويتين في مهمة مراقبة، يوم السبت الماضي، من تحديد موقعي الورشتين المتواجدين على بعد 118 كيلومتر و113 كيلومتر ، على التوالي، شمال شرق الداخلة.

وقد مكنت الدوريات التي تم إيفادها من التأكد بعين المكان من أن الأمر يتعلق بصنع قوارب تقليدية من أجل استغلالها في أنشطة ممنوعة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذه العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، توقيف أربعة أشخاص سيتم تقديمهم أمام العدالة، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع وتسليمها للسلطات المختصة، بالإضافة إلى حجز أربعة قوارب في طور الصنع وقارب مكتمل، علاوة على الخشب والمواد المستعملة في هذا النشاط والتي أحرقت في عين المكان.

ولا تزال التحقيقات متواصلة من أجل تحديد وتوقيف جميع المتورطين في إنشاء مثل هذه الورشات السرية بهدف تفكيك الشبكات المرتبطة بها.