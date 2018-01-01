يا ربي السلامة..هاذ شي خطير: تطبيق شرع اليد ينهي حياة شفار بمدينة سلا ﻿

عاد منطق ''شرع اليد'' ليسود من جديد ويتفوق على الاحتكام إلى القانون، إذ شهدت سلا بحر الأسبوع الماضي، جريمة مروعة، انتهت بمقتل لص يبلغ من العمر 20 سنة، وإصابة آخر بجروح بالغة، فيما لاذ شخص ثالث

''شوف تيفي''

عاد منطق ''شرع اليد'' ليسود من جديد ويتفوق على الاحتكام إلى القانون، إذ شهدت سلا بحر الأسبوع الماضي، جريمة مروعة، انتهت بمقتل لص يبلغ من العمر 20 سنة، وإصابة آخر بجروح بالغة، فيما لاذ شخص ثالث بالفرار، بعد أن هاجموا جزارا كان يقصد المذبح البلدي لمباشرة عمله.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن الجزار الذي ينحدر من دوار البراهمة جماعة عامر، أحيل صباح الجمعة الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهمتي الضرب والجرح المؤديين للموت

ونبه مصدر اليومية إلى أن المتهم بعد اعترافه بأفعاله أكد أنها كانت دفاعا عن النفس، فتقرر إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في حالة سراح.

وتعود تفاصيل القضية إلى صباح الثلاثاء الماضي، عندما اعترضت عصابة تضم ثلاثة شبان أعمارهم تتراوح بين 20 و 21 سنة، الجزار المتهم قرابة الساعة الرابعة والنصف صباحا وهاجمته بغاية سرقته ليباغت المتهم أحدهم ويوجه له طعنة بسكين كان يحمله معه ويستعمله في ''سلخ الأضاحي'' على مستوى الكلية أردته قتيلا فيما أصيب الثاني بطعنات في الصدر، نقل على إثرها للمستشفى الجهوي مولاي عبد الله في حين تمكن الثالث من الفرار.