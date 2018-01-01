صادم وبالفيديو..شيبانية تعرضت للسرقة بطريقة خطيرة بالناظور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة تورط رجل وزوجته في سرقة حقيبة من سيدة مسنة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة تورط رجل وزوجته في سرقة حقيبة من سيدة مسنة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، وقعت أمس الأحد، حيث ادعى رجل وزوجته رغبتهما في تقديم يد المساعدة لسيدة مسنة على مستوى حي الريكولاريس بالناظور من خلال حمل حقيبتها، إلا أنهما قاما بسرقتها والفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأوضح ناشرو الفيديو أن المسنة، كانت تضع في حقيبتها مبلغا ماليا وأوراقها الثبوتية، مؤكدين بأن الضحية مهاجرة بالديار الأوروبية وقد تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية.