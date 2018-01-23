غير سار لبعض المغاربة الراغبين في الحصول على ''البيريمي''+صورة ﻿

كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يومه الإثنين، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، عن بداية افتتاح النظام المعلوماتي لأخذ مواعيد امتحانات تعليم السياقة، وأكد على أن مدارس للتعليم

''شوف تيفي''

كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يومه الإثنين، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، عن بداية افتتاح النظام المعلوماتي لأخذ مواعيد امتحانات تعليم السياقة، وأكد على أن مدارس للتعليم لم تقدم بعد معطياتها.

وكتب بوليف في تدوينته: '' اليوم بحول الله يفتح النظام المعلوماتي لأخذ مواعيد امتحانات تعليم السياقة....بعض مئات من مدارس التعليم لم تقدم بعد معطياتها!!!بعض المدارس قدمت نفس أسماء المدربين!!!لن يمكن لهاته المدارس أخذ مواعيد وعليها عاجلا الاتصال بمصالحنا الإقليمية لتسوية وضعيتها...تحية خاصة لمصالحنا المركزية والإقليمية التي اشتغلت الساعات الطوال ويومي السبت والأحد لرفع هذا التحدي والالتزام بالموعد...''.

وانطلاقا من تدوينة بوليف فإن عدم تقدم المدارس بمعطياتها يعني حرمان مواطنين من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.