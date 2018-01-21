مستشار قضائي بمحكمة النقض بالرباط يتعرض لسرقة وإحراق منزله بشكل متكرر ومنظمة حقوقية تدخل على الخط ﻿

تـعرض المستشار القضائي بمحكمة النقض بالغرفة الجنائية بالرباط الأستاذ ''علال باحبيبي'' إلى عدة سرقات وإحراق منزله لعدة مرات آخرها يوم 2018.01.21، ولم يتم لحد الآن معرفة الجاني أو الجناة تحت استغراب وذهول

"شــوف تيفي" محمد القاسمي

تـعرض المستشار القضائي بمحكمة النقض بالغرفة الجنائية بالرباط الأستاذ "علال باحبيبي" إلى عدة سرقات وإحراق منزله لعدة مرات آخرها يوم 2018.01.21، ولم يتم لحد الآن معرفة الجاني أو الجناة تحت استغراب وذهول الجميع.

وفي هـــذا الصدد أكدت مصادر لـ"شوف تيفي" أن الأستاذ "عــلال با حبيبي" سبق له وأن شغل منصب قاضي بمدينة الجديدة، ويشغل حاليا رئيس الغرفة وعضوا بمحكمة النقض بالغرفة الجنائية بالرباط، وبفعل فاعل تعرض منزله للسرقة وتم إجراء بحث لم يسفر لحدود الساعة عن معرفة هوية الفاعل بحجة تأخر خبرة البصمات ، ونتيجة لهذا التأخر تم إحراق منزله عدة مرات خلال شهر .

واعتبــرت المنظمة المغربية لحقوق المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية أن ما تعرض له "علال حبيبي" هو ضرب لحقوق الإنسان ومحاولة لإرغــامه على خرق القسم الذي أداه لأنه بحكم موقعه الحساس بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، غير مستبعدة أن تكون هناك أيادي خفية وراء هاتـه الاعتداءات الخطيرة.

وأكــد المحامي "هشام الغازي" رئيس المنظمة في اتصال هاتفي لـ"شوف تيفي" تضامنها الـلامشروط مع القاضي واستكاره إلى ما يتعرض له من أعمال إجرامية الهدف منها تعريض حياته وحياة أسرته الصغيرة للخطر، وطالب بدوره الشرطة القضائية بإجراء بحث مستفيض من أجل معرفة الجناة، كما طالبها بتوفير الحماية لكافة القضاة حتى يتمكنوا من أداء مهامهم وعملهم على أحسن وجه.

هــذا وقد أعلنت المنظمة المغربية لحقوق المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية أنها ستتابع عن كتب مجريات البحث في الموضوع حتى تعرف الحقيقة والجناة.