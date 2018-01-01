هذا ما أمر به الملك محمد السادس بخصوص ممارسة المرأة لمهنة ''عدل'' ﻿

كشف بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني ، أن بداية أشغال المجلس الوزاري، يومه الإثنين، عرفت تناول الملك موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة ''عدل'').

''شوف تيفي''

كشف بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني ، أن بداية أشغال المجلس الوزاري، يومه الإثنين، عرفت تناول الملك موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة ''عدل'').

وأكد البلاغ بأن الملك ذكر بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وأشار البلاغ إلى أن الملك وبعد اطلاعه على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة ''عدل''، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.