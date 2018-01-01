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هذا ما قاله الدكالي وزير الصحة الجديد +فيديو

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 21:40 هذا ما قاله الدكالي وزير الصحة الجديد +فيديو | بوليتيك
هذا ما قاله الدكالي وزير الصحة الجديد +فيديو
قال أنس الدكالي، الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الاثنين، وزيرا للصحة، إنه سيعتمد التوجيهات الملكية لتقديم الأفضل لقطاع الصحة.

 "شوف تيفي"+"و م ع"

 قال أنس الدكالي، الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الاثنين، وزيرا للصحة، إنه سيعتمد التوجيهات الملكية لتقديم الأفضل لقطاع الصحة.

وأكد الدكالي في تصريح للصحافة بمناسبة حفل تعيين أعضاء الحكومة الجدد الذي جرى اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، برئاسة الملك أنه "سيتم التركيز على توجيهات الملك، وعلى البرنامج الحكومي في مجال الصحة"، مضيفا أنه سيواصل "العمل في هذا الاتجاه لتقديم الأفضل لهذا القطاع".

وقال الدكالي "أنا متشرف جدا بثقة الملك"، مبرزا أهمية وحجم المهمة التي تقع على عاتقه نظرا لتطلعات المواطنين في مجال الصحة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس أنس الدكالي وزير الصحة

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