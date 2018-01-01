عـــاجل: هذا هو المقترح الذي رفضه الملك محمد السادس في المجلس الوزاري ﻿

بعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن ''المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد'' التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في المجلس

شـــوف تيفي:

بعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في المجلس الوزاري يومه الإثنين ، قرر الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع.

وحسب البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني ،فإن سبب عدم المصادقة على هذا المشروع اعتبارا من الملك بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

و قد ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا تطرق في بداية أشغاله إلى موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل") وذكر بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.