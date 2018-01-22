عــــاجل و بالصورة..تعرف على الوزير الذي عينه الملك محمد السادس خلفا لنبيل بن عبد الله على رأس وزارة الإسكان ﻿

خلف عبد الاحد الفاسي الفهري الذي لم يسبق له أن تولى أية مناصب سياسية رسمية، زميله في الحزب نبيل بن عبد الله على رأس وزارة الإسكان و التعمير و يعتبر من بين الوجوه البارزة في حزب التقدم والاشتراكية،

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خلف عبد الاحد الفاسي الفهري الذي لم يسبق له أن تولى أية مناصب سياسية رسمية، زميله في الحزب نبيل بن عبد الله على رأس وزارة الإسكان و التعمير و يعتبر من بين الوجوه البارزة في حزب التقدم والاشتراكية، فهو عضو في مكتبه السياسي، كما سبق له تولي مسؤولية التكوين في الحزب، كما أشرف على تسطير الخطوط العريضة لبرنامج الحزب خلال الانتخابات الاخيرة.

وحسب منخرطي حزب الكتاب، فإن عبد الأحد الفاسي الفهري يعد من الوجوه التي يمكن أن تصعد لقيادة الحزب في الانتخابات، كما أنه يرأس اللجنة السياسية المكلفة بالتحضير للمؤتمر القادم للحزب.

ويعد من المناضلين الأساسيين في الحزب الذين اشتغلوا في الظل .