عــــاجل و بالصورة: هذا هو وزير الصحة الذي عينه الملك محمد السادس خلفا للوردي ﻿

عين يومه الإثنين الملك محمد السادس ،أنس الدكالي مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك وزيرا للصحة خلقا للحسين الوردي الذي تم إعفاؤه من منصبه بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

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عين يومه الإثنين الملك محمد السادس ،أنس الدكالي مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك وزيرا للصحة خلقا للحسين الوردي الذي تم إعفاؤه من منصبه بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

أنس الدكالي، حاصل على دكتوراه في الفيزياء والكيمياء، عين في يناير 2015 في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، ويعد من الاعضاء القياديين في حزب التقدم والاشتراكية.

سبق له أن شغل منصب مسؤول عن مختبر التحليلات العناصرية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ثم التحق بالكلية المتعددة التخصصات بتازة كأستاذ مساعد بين سنتي 2005 وسنة 2007 ليشغل بعد ذلك منصب أستاذ مساعد بكلية الطب والصيدلة بالرباط.

يشار إلى أن أنس الدكالي انتخب كنائب برلماني عن اللائحة الوطنية للشباب لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب سنة 2011، وكان عضوا بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وقبل ذلك عضوا بلجنة القطاعات الاجتماعية.