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عــــاجل: تعرف بالصور على الوزراء الجدد الذين عينهم الملك محمد السادس

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 19:29 عــــاجل: تعرف بالصور على الوزراء الجدد الذين عينهم الملك محمد السادس | بوليتيك
عــــاجل: تعرف بالصور على الوزراء الجدد الذين عينهم الملك محمد السادس
استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين 4 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 22 يناير 2018 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم أعضاء بالحكومة، وذلك طبقا لأحكام

شـــوف تيفي:

استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين 4 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 22 يناير 2018 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم أعضاء بالحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

إليكم لاحة الوزراء:


عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛

 

أناس الدكالي، وزيرا للصحة

 

سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

 

السيد محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

 

محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي ؛

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