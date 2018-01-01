 تعرف على ''محسن جزولي'' الذي عينه الملك في منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي .. ''شخصية لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية'' ﻿
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تعرف على ''محسن جزولي'' الذي عينه الملك في منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي .. ''شخصية لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية''

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 19:22 تعرف على محسن جزولي الذي عينه الملك في منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي .. شخصية لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية | بوليتيك
تعرف على ''محسن جزولي'' الذي عينه الملك في منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي .. ''شخصية لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية''
يعد ''محسن جزولي '' من بين الشخصيات المغربية التي لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية، حيث يرأس شركة ''فاليانس'' المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية وتنظيم المؤسسسات ، والتي أسسها ويسيرها منذ سنة 2005،

''شــوف تيفي''

يعد ''محسن جزولي '' من بين الشخصيات المغربية التي لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية، حيث يرأس شركة ''فاليانس'' المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية وتنظيم المؤسسسات ، والتي أسسها ويسيرها منذ سنة 2005، والتي استطاعت أن تفرض نفسها عالميا حيث تحظى باحترام شديد في أوساط الأعمال، حسب ما أورده موقع ''القناة الثانية''.

درس ''محسن جزولي'' بجامعة باريس الرابعة، بدأ مشواره المهني في باريس في مؤسسة Ernst & Young à Paris قبل أن يقرر العودة إلى المغرب سنة 1995 ، ويعرف جزولي في ميدان الأعمال بجديته كما تمكن خلال سنوات العمل من اكتساب تجربة كبيرة نتجت عن اشتغاله في مجال الاستشارات مع المؤسسات الخاصة والعامة في ميادين المالية والاقتصاد والنقل والسياحة .

كما أن مؤسسته ''فاليانس'' اكتسبت تجربة كبيرة في العمل في إفريقيا، كما كلفت بإجراء دراسة حول المشاريع التي أطلقها في المغرب وفي مجموعة من البلدان الإفريقية، مما أكسبه ومؤسسته معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية.

 هـــذا وقد عين الملك ''محمد السادس '' محسن جزولي في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مكلف بالتعاون الافريقي، الحقيبة التي أحدثت في إطار التوجه الإفريقي للمملكة المغربية، والذي دشنه الملك منذ سنوات وتوج بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي .

هـــذا وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن إحداث هذه الوزارة في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة في 13 أكتوبر 2017 ، وذلك من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الملك وزير الخارجية الجزولي

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