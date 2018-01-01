عاجل ورسميا..الملك يستقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء الوزراء الخمسة الجدد ويعينهم أعضاء بالحكومة ﻿

استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين 4 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 22 يناير 2018 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم أعضاء بالحكومة، وذلك طبقا لأحكام

"شوف تيفي"+"و م ع"

استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين 4 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 22 يناير 2018 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم أعضاء بالحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

ويتعلق الأمر بكل من :

عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

أناس الدكالي، وزيرا للصحة ؛

محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي ؛

محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

إثر ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك.

ثم بعد ذلك، ترأس الملك، لقاء مع الوزراء الجدد، بحضور رئيس الحكومة.

وبهذه المناسبة، تم أخذ صورة تذكارية للملك مع الحكومة.