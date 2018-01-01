عـــــاجل : هذا هو الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية الذي عينه الملك محمد السادس ﻿

عين الملك ''محمد السادس '' محسن جزولي في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مكلف بالتعاون الافريقي، الحقيبة التي احدثت في اطار التوجه الإفريقي للمملكة المغربية، والذي دشنه الملك

"شــوف تيفي"

عين الملك "محمد السادس " محسن جزولي في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مكلف بالتعاون الافريقي، الحقيبة التي احدثت في اطار التوجه الإفريقي للمملكة المغربية، والذي دشنه الملك منذ سنوات وتوج بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

ويعد محسن جزولي من بين الشخصيات المغربية التي لها معرفة كبيرة بالقارة الإفريقية، حيث يرأس شركة "فاليانس" المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية وتنظيم المؤسسسات ، والتي أسسها ويسيرها منذ سنة 2005، والتي استطاعت أن تفرض نفسها عالميا حيث تحظى باحترام شديد في أوساط الأعمال، حسب ما أورده موقع "القناة الثانية".