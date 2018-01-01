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عــــاجل ورسميا.. الملك محمد السادس يُعين أربع وزراء وكاتبا للدولة

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 18:56 عــــاجل ورسميا.. الملك محمد السادس يُعين أربع وزراء وكاتبا للدولة | بوليتيك
عــــاجل ورسميا.. الملك محمد السادس يُعين أربع وزراء وكاتبا للدولة
كشفت القناة الثانية عبر موقعها الالكتروني،أن الملك محمد السادس عين أربع وزراء وكاتبا للدولة ووزيرا منتدبا، ويتعلق الأمر بكل من:

"شــوف تيفي"

 كشفت القناة الثانية عبر موقعها الالكتروني،أن الملك محمد السادس عين أربع وزراء وكاتبا للدولة ووزيرا منتدبا، ويتعلق الأمر بكل من:

"عبد الأحد الفاسي الفهري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعينه الملك وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في منصب نبيل بنعبد الله.

" أنس الدكالي" عضو حزب التقدم والاشتراكية و مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك" وعينه الملك وزيرا للصحة خلفا للحسين الوردي.

" سعيد أمزازي " عن حزب الحركة الشعبية رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط وعينه الملك وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لمحمد حصاد.

" محمد الغراس" الكاتب العام بالنيابة في وزارة الشباب والرياضة وعينه الملك كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني مكان العربي بنشيخ .

"محسن جزولي" وعينه الملك في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الافريقي.

هــذا وقد كان الملك "محمد السادس" قد أعفى ثلاثة وزراء وكاتب دولة على خلفية التقرير الذي تقدم به المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تعيين وزراء الملك محمد السادس

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