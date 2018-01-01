فيديو يشعل الفيسبوك والمسلمون يعلقون ''سبحان الله''..تصوير سحابة على هيئة رجل جالس يصلي ﻿

نشرت صفحة فيسبوكية تحمل اسم الشيخ بشير يحيى ياسين زايد، أمس الأحد مقطع فيديو، أكدت بأنها توثق لحظة تصوير سحابة على شكل رجل يصلي في اتجاه القبلة.

''شوف تيفي''

نشرت صفحة فيسبوكية تحمل اسم الشيخ بشير يحيى ياسين زايد، أمس الأحد مقطع فيديو، أكدت بأنها توثق لحظة تصوير سحابة على شكل رجل يصلي في اتجاه القبلة.

وكتبت الصفحة إلى جانب الفيديو: '' أقسم بالله أن هذا الفيديو حقيقة وليس فوتوشوب أو غيره. .معجزة حدثت في سماء اليوم وقت غروب الشمس سحابة على هيئة رجل كأنما جالس يصلي باتجاه القبله سبحان الله''.

وتفاعل أكثر من 10 آلاف متتبع لصفحة الشيخ بشير يحيى مع هذا الفيديو، حيث علق الجميع عليه بعبارة ''سبحان الله''، بينما اختار آخرون تحميله على صفحاتهم ووضع تعليقاتهم عبروا من خلالها عن دهشتهم الكبيرة من مضمون الفيديو.