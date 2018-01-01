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شـــاعلة .. برلمان ''البيجيدي'' يصعد و يقحم نفسه في شأن قضائي .. ويدافع عن '' حامي الدين'' في قضية مقتل الطالب ''آيت الجيد''

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 18:17 شـــاعلة .. برلمان البيجيدي يصعد و يقحم نفسه في شأن قضائي .. ويدافع عن حامي الدين في قضية مقتل الطالب آيت الجيد | بوليتيك
شـــاعلة .. برلمان ''البيجيدي'' يصعد و يقحم نفسه في شأن قضائي .. ويدافع عن '' حامي الدين'' في قضية مقتل الطالب ''آيت الجيد''
بعدما انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالمركز الوطني للرياضات بالمعمورة بسلا يومي السبت والأحد 20 و21 يناير 2018، أصدر برلمان الحزب بيانه الختامي .

 ''شـوف تيفي''

 بعدما انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالمركز الوطني للرياضات بالمعمورة بسلا يومي السبت والأحد 20 و21 يناير 2018، أصدر برلمان الحزب بيانه الختامي .

 وفي هذا الصدد عرج ''البيان الختامي'' على مخرجات وماخلص إليه المجلس الوطني للحزب الأغلبي ولم يفوت الفرصة للإشارة إلى الضجة الكبيرة والفضيحة التي تلاحق أحد القياديين البارزين على إثر مقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد''، حيث استدعت محكمة الاستئناف بفاس ''حامي الدين'' لأجل الاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه.

 في ذات السياق، أكد برلمان ''البيجيدي'' التضامن الكامل واللامشروط مع ''عبد العلي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني وعن مساندته المطلقة له ضد ما سماه البيان بـالتحريك ''الظالم والمغرض والمتواصل من قبل بعض الخصوم لملف مشمول بسبقية البث'' ، كما يدعم المجلس كل مبادرات الأمانة العامة المؤسساتية والسياسية والقانونية والإعلامية التي اتخذتها دعما لـ'' حامي الدين''، ويعتبر المجلس أن قضيته هي قضية الحزب وبذلك يعلن استمراره في اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالدفاع عنه وإنصافه.

 واستنكر ''البيان الختامي'' مااعتبره بالتضييق الذي يتعرض له بعض منتخبي الحزب وبعض مناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع قياما بمهامهم الوطنية، مؤكدا التزام الحزب بدعمهم بكافة الأشكال والأدوات الممكنة في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.

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شوف تيفي المغرب البيجيدي فاس حامي الدين مقتل

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