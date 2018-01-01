المغرب في مواجهة الأرجنتين استعدادا للمونديال ﻿

فتحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باب التفاوضات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بغرض برمجة مباراة ودية أمام المنتخب المغربي استعدادا لمونديال روسيا 2018.

شوف سبور

فتحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باب التفاوضات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بغرض برمجة مباراة ودية أمام المنتخب المغربي استعدادا لمونديال روسيا 2018.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية، فإن الأمور حسمت بشكل كبير لملاقاة أسود الأطلس رفاق ميسي شهر ماي المقبل بالتزامن مع المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي بداية من 20 ماي إلى غاية يونيو المقبلين حيث سيتم افتتاح المركز الرياضي لكرة القدم بالمعمورة الذي شهد تأهيلا شاملا.

وفي هذا الصدد، سيعقد فوزي لقجع اجتماعا مع الناخب الوطني هيرفي رونار للحسم في المكان الذي سيحتضن المباراة الودية بناء على الاتفاق بين الجامعة والاتحاد الأرجنتيني مع ترجيح كفة مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء لاحتضان هذا اللقاء قبل أيام من الإعلان الرسمي عن البلد الذي سينظم مونديال 2026.