يا ربي السلامة..مغربية قتلت طفلتيها اللتين تعانيان الإعاقة+تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة الفرنسية بخصوص واقعة اختفاء طفلتين من أصول مغربية، أكدت تورط والدتهما في قتلهما بمنزل الأسرة بمنطقة ميراك ضواحي باريس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة الفرنسية بخصوص واقعة اختفاء طفلتين من أصول مغربية، أكدت تورط والدتهما في قتلهما بمنزل الأسرة بمنطقة ميراك ضواحي باريس.

وأكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الإثنين، أن الأمر يتعلق بمغربية تبلغ من العمر 50 سنة، توجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ مدة ، عقب اختفاء طفلتيها "إيناس" البالغة من العمر 13 سنة ونوال البالغة من العمر سنتين.

وأوضح الإدريسي أن اعتقال المغربية، جاء عقب اتهامها في البداية بالإهمال ما تسبب في مقتل الطفلتين اللتين لم يتم إلى حدود الساعة العثور على جثتيهما، مشيرا إلى أن المعنية بالأمر أشارت خلال التحقيق الأول معها بأنها كانت في رحلة إلى المغرب ومباشرة بعد وصولها إلى إسبانيا، تركت ابنتيها اللتين تعانيان الإعاقة لدى زوجين إسبانيين بمحطة استراحة وخلال عودتها تفاجأت باختفائهما.

وأكد الإدريسي أن الشرطة الفرنسية وخلال تحقيقها، عثرت على بقعة دماء بغرفة الطفلتين، وقد أكدت تحاليل الحمض النووي والتي أجريت خلال الأسبوع الماضي بأنها تعود لإحدى الضحيتين ، ليتم رسميا توجيه تهمة القتل العمد إلى الأم المغربية، مبرزا بأن المعطيات الأولى الخاصة بالجريمة تشير إلى أن المغربية وبسبب عدم رغبتها في التكفل بطفلتيها اللتين تعانيان الإعاقة، أقدمت على قتلهما وأخفت جثتيهما في مكان غير معلوم.