بعد أسبوع على تحرير الدرهم..شوفو شحال داير الأورو ﻿

بعد أسبوع على دخول المغرب نظام تحويل الدرهم لم يعرف يومه الإثنين سعر الأورو أي تغيير و حافظ على سعر الذي وصل إلى 11،29 درهم بينما وصل سعر الدولار إلى 9،22 درهم.

شــــوف تيفي:

بعد أسبوع على دخول المغرب نظام تحويل الدرهم لم يعرف يومه الإثنين سعر الأورو أي تغيير و حافظ على سعر الذي وصل إلى 11،29 درهم بينما وصل سعر الدولار إلى 9،22 درهم.

في المقابل ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,13 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأيام الأولى من دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيد

يذكر أن المغرب اعتمد، منذ يوم الاثنين الماضي، نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة