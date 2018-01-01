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المغرب يتصدر بلدان مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا في مكافحة غسل الأموال

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 17:33 المغرب يتصدر بلدان مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا في مكافحة غسل الأموال | بوليتيك
المغرب يتصدر بلدان مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا في مكافحة غسل الأموال
أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة أن المغرب إدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنظم

"شــوف تيفي"

أوضح "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة أن المغرب إدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنظم تحت الرعاية الملكية ، يومه الاثنين 22 يناير 2018 بالرباط.

وشدد رئيس الحكومة على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاربة هذه الآفة، التي أصبحت الآن تتجاوز الحدود والقارات من قبل تنظيمات إجرامية وإرهابية.

وفي هذا الصدد، لفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن المملكة المغربية شكلت دائما جسرا للتعاون وللتواصل ولتعزيز التنسيق بين بلدان مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق مختلفة من القارة الإفريقية من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها، مشيرا إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي يجعل هذه الجرائم تتجاوز الحدود والأوطان والقارات ولها آثار خطيرة ومدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم، لهذا.

وأضاف رئيس الحكومة، أن المغرب يسعى، من خلال احتضانه هذه التظاهرة، إلى أن "يكون فضاء للتواصل وقناة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل التجارب بين الخبراء بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة".

وجــدير بالذكر إلى أن ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مكافحة الارهاب العثماني

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