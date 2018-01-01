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المدمنون على العادة السرية مشاو فيها..مرض خطير في انتظاركم

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 17:28 المدمنون على العادة السرية مشاو فيها..مرض خطير في انتظاركم | مجتمع
المدمنون على العادة السرية مشاو فيها..مرض خطير في انتظاركم
بعد أيام من خروج الدكتور السعودي طارق الحبيب بتصريح أكد فيه على ضرورة القيام بـ ''العادة السرية''، كشف الدكتور السعودي خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين

"شوف تيفي"

بعد أيام من خروج الدكتور السعودي طارق الحبيب بتصريح أكد فيه على ضرورة القيام بـ "العادة السرية"، كشف الدكتور السعودي خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأن الاستمناء حالة مرضية تتداخل فيها عدة تخصصات منها ‏طب المسالك وطب الأوعية الدمويه والقلب والطب النفسي، وأكد أن للعادة السرية مضاعفات طبية مثبتة علميا ومنها ‏التهاب الجلد، وتورم العضو، والتهاب الأحليل، وسرعة القذف.

وحسب ما كشف عنه موقع "الوئام" السعودي أمس الأحد، فقد بينت دراسة بريطانية أن نسبة إصابة مدمنين على العادة السرية بسرطان البروستات كبيرة جدا، عكس من يمارسون الاتصال الطبيعي.

 وأكد الموقع ذاته أن الدكتور النمر، قال: " لكل شاب وفتاة مهما سمعت من فلان وعلان من الناس ..فلا تخرج أبدا عن قول ربك سبحانه “والذين هم لفروجهم حافظون” فتكون ممن ابتغى وراء ذلك..فأصبح من العادين"، نافيا أن تكون العادة السرية حاجة إنسانية يحتاجها الإنسان كالطعام والشراب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العادة السرية السعودي النمر القذف

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