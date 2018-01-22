بنشرقي خايف من "التابعة والحسد" بعد انتقاله إلى فريق الهلال السعودي في أغلى صفقة بمبلغ يساوي 5 ملايير سنتيم ﻿

ماذا يعني ارتفاع أسهم نجوم الرياضة في الفرق الأوربية من أمثال ميسي ورونالدو وغيرهم، وانتقالهم إلى فرق غنية وبمبالغ خيالية تصل إلى ملايين الدولارات، بطبيعة الحال سيؤدي ثراؤهم

شوف تيفي

ماذا يعني ارتفاع أسهم نجوم الرياضة في الفرق الأوربية من أمثال ميسي ورونالدو وغيرهم، وانتقالهم إلى فرق غنية وبمبالغ خيالية تصل إلى ملايين الدولارات، بطبيعة الحال سيؤدي ثراؤهم إلى مزيد من الاهتمام والإقبال على النبش في حياتهم الخاصة، كما أن النجم الكروي سيظهر بشكل دائم في وسائل الإعلام "سوبر ستار" يركب السيارات الفارهة ويرتاد المطاعم والفنادق الفاخرة... بل إن مستوى اللاعب ينعكس إيجابا على محيطه الأسري ودائرة أصداقائه ومعارفه فالذي يصاحب النجم أكيد سيصله ولو جزء من ضيائه أو نفحاته... مناسبة هذا الكلام هو التغيير الذي فاجأ به لاعب المنتخب المغربي ومهاجم فريق الوداد البيضاوي أشرف بنشرقي محبيه، فبمجرد فوزه بصفقة العمر بعد انتقاله إلى فريق الهلال السعودي بمبلغ يساوي 5 ملايير سنتيم، مسجلا بذلك رقما قياسيا كأغلى لاعب في تاريخ المغرب، حتى بات عشاقه وأصدقاؤه يتساءلون عن سر وضعه سورتين من القرآن الكريم معروفتان بالمعوذتين لهما حمولة دينية عميقة، و يستعان بهما على طرد شياطين الإنس والجن والحماية من كل أذى، وكأن لسان حال بنشرقي يقول خمسة وخميس على اللي حسدني ولا ضربني بالعين...وهي عقلية لاعب مغربي دار لاباس وخايف من التابعة...إوا آسي بنشرقي المحبين ديالك بغاو ليك غير الخير، والله يحب أن تظهر أثر نعمته على عبده....واستعن بالقرآن الكريم فإنه مفتاح طريق الخير ..!