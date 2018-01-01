وأخيرا.. هذه أسماء الوزراء الجدد الذين سيعوضون الوزراء المغضوب عليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' يومه الإثنين من مصدر مطلع أن الأسماء التي تحددت لشغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة سعد الدين العثماني، قد ضمت أنس الدكالي بصفته وزيرا للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، خلفا

شوف يفي:

علمت "شوف تيفي" يومه الإثنين من مصدر مطلع أن الأسماء التي تحددت لشغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة سعد الدين العثماني، قد ضمت أنس الدكالي بصفته وزيرا للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، خلفا لرفيقه في حزب التقدم والإشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، وعبد الأحد الفاسي وزيرا للصحة خلفا للحسين الوردي المنتمي لنفس الحزب التقدمي.

وأفادت مصادر "شوف تيفي" أن لائحة الوزراء الجدد في التعديل الحكومي، ضمت سعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني خلفا لمحمد حصاد، و محمد غراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني, وهما معا من حزب الحركة الشعبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم فيه تكليف شخصية أخرى من المحتمل أن تكون خارج الأحزاب لم تتحدد هويتها، لشغل منصب وزارة الشؤون الإفريقية.