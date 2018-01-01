وكالة ANAPEC تخرج عن صمتها بخصوص نشرها لبلاغ يخص تشغيل عاملات فلاحيات موسميات لجني التوت باسبانيا ﻿

أوضحت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يومه الإثنين أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإعلام حول العرض وعن استقبال ملفات طلبات الاستفادة منه، وذلك بعد أن نُشر إعلان من طرف جمعية إقليم صفرو

شوف تيفي

أوضحت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يومه الإثنين أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإعلام حول العرض وعن استقبال ملفات طلبات الاستفادة منه، وذلك بعد أن نُشر إعلان من طرف جمعية إقليم صفرو يتضمن عرض عمل يخص تشغيل عاملات فلاحيات موسميات لجني التوت باسبانيا برسم موسم 2018.

وأكد البلاغ الصادر من ANAPEC توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن كل عمليات التسجيل تتم حصريا من طرف مستشاري الوكالة داخل وكالاتها المحلية أو فضاءات التشغيل المحدثة في إطار الشراكة أو داخل النقط المحددة باتفاق مع السلطات المحلية.

وأضاف المصدر، أن أي إعلان حول هذه العملية لا يحمل حصريا رمز وطابع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يعتبر غير رسمي ولا يجب الأخذ به.