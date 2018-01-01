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فيديو جد مؤلم يهز المغاربة..شوفو الحالة اللي وصلات ليها المتشردة سارة

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 16:47 فيديو جد مؤلم يهز المغاربة..شوفو الحالة اللي وصلات ليها المتشردة سارة | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم يهز المغاربة..شوفو الحالة اللي وصلات ليها المتشردة سارة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله المتشردة ''سارة''، وهي في حالة مزرية بعد أشهر من حملة التضامن معها.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله المتشردة "سارة"، وهي في حالة مزرية بعد أشهر من حملة التضامن معها.

وأوضحت "سارة" في هذا الفيديو بأن جمعية، أقدمت على أخذ جميع الأموال التي تم إرسالها لها من المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع المسؤولين بالدخول على الخط في قضية "سارة" للكشف عن حقيقة اختلاس جمعية لأموال التبرعات التي تحصلت عليها خلال حملة "كلنا سارة".

تجدر الإشارة إلى أن "سارة" والتي هزت قصتها الرأي العام بالمغرب، عادت لتعيش حياة التشرد والحرمان مرة أخرى بشوارع مدينة الفقيه بنصالح.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سارة مواقع التواصل الاجتماعي التشرد

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