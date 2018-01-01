عـــاجل: الملك يترأس المجلس الوزاري للحسم في لائحة الوزراء الجدد بالدار البيضاء ﻿

علمـت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة، أن تحركات تجري في هذه الأثناء بالقصر الملكي بالدار البيضاء ، قبيل انعقاد المجلس الوزاري زوال يومه الاثنين.

"شــوف تيفي"

علمـت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة، أن تحركات تجري في هذه الأثناء بالقصر الملكي بالدار البيضاء ، قبيل انعقاد المجلس الوزاري زوال يومه الاثنين.

وحسب مصدرنا، فإن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس سيتم من خلاله الحسم في لائحة الوزراء الجدد لتعويض المعفيين ، والتي تتعلق بحقائب وزارية مهمة ، تخص منصب كل من وزارة الصحة ، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

هـــذا ويأتي تعويض الوزراء المعفيين على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الحسيمة المتوسط.