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هجوم مسلح بأحد الفنادق الأمريكية

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 15:48 هجوم مسلح بأحد الفنادق الأمريكية | دولي
هجوم مسلح بأحد الفنادق الأمريكية
أخلت الشرطة الأمريكية بولاية ''جورجيا'' فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول في أروقة الفندق حاملا بندقية.

شوف تيفي

أخلت الشرطة الأمريكية بولاية "جورجيا" فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول في أروقة الفندق حاملا بندقية.

وكشفت قناة " دوبل في إيس بي تفي" أن ضباط الشرطة بمقاطعة "هنري" حضروا إلى فندق " هوم تو سويت" ، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي الأمريكي ، بعد تلقيهم اتصالا من العاملين بالفندق مفاده أن رجلا مسلحا دخل إلى المبنى و بدؤوا بتفتيش غرف الفندق واحدة تلو الأخرى .


كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن شرطة المقاطعة، أن المشتبه به أطلق النار على باب الفندق، قبل دخوله، كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الشكوك تحوم حول مسلح اعتقل في مسرح جريمة في مكان آخر.

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