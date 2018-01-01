قيـادي بـالبيجيدي يقدم استقالته لـ''سعد الدين العثمـاني'' ﻿

علمــت ''شوف تيفي'' أن ''عبد الحق العربي'' المدير العام لحزب العدالة والتنمية ، قدم استقالته من مهمة الإدارة العامة للحزب إلى الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.

''شــوف تيفـي''

علمــت ''شوف تيفي'' أن ''عبد الحق العربي'' المدير العام لحزب العدالة والتنمية ، قدم استقالته من مهمة الإدارة العامة للحزب إلى الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.

وفـــي هذا الصدد تأتي استقالـــة ''عبد الحق العربي'' من مهمته بعد انتخابه لشغل هذا المنصب في فترة وجيزة بتكليف من المؤتمر الوطني الثامن، المنصب ذاته الذي كان يشغله أثناء الولاية السالفة لـ''عبد الإله ابن كيران''.



هــذا ولا زالت أسباب استقالة القيادي الذي كان يتصدر منصة المؤتمر الوطني الثامن خلال اليوم الأخير من المؤتمر مجهولة إلى حدود اللحظة .