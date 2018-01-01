عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه وجهة حكيم زياش ﻿

وضع وكيل أعمال اللاعب المغربي حكيم زياش متوسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي ونجم المنتخب المغربي ، يومه الإثنين حدا للشائعات التي تلاحق الدولي المغربي و أكد أنه سيستمر داخل الدوري الهولندي حتى

شـــوف تيفي:

وضع وكيل أعمال اللاعب المغربي حكيم زياش متوسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي ونجم المنتخب المغربي ، يومه الإثنين حدا للشائعات التي تلاحق الدولي المغربي و أكد أنه سيستمر داخل الدوري الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي

و نفى ذات المحدث حسب وسائل إعلام هولندية انتقال زياش إلى أندية أوروبية وفي مقدمتها بروسيا دورتموند الألماني وروما الإيطالي بالإضافة و إنتر ميلان الإيطالي مؤكدا أن حكيم زياش لن يغادر أياكس، مضيفا أن اللاعب سيواصل مسيرته داخل الدوري الهولندي على الأقل لغاية نهاية الموسم”..

وأضاف: أن حكيم يملك عقدا ساري المفعول حتى يونيو 2021، والدوري الهولندي يناسب مؤهلاته الفنية، ومسؤولو الفريق لن يفرطوا به رغم كل ما يشاع في الصحافة الأوروبية التي ربطته بأكثر من فريق طيلة الأيام الأخيرة”