جامعة لقجع تخرج عن صمتها بخصوص جمع عام نادي الرجاء البيضاوي ﻿

بعد إطلاع اللجان القانونية المختصة بما فيها لجنة الحكامة والأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على التقرير الخاص بالجمع العام لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، المنعقد بتاريخ

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بعد إطلاع اللجان القانونية المختصة بما فيها لجنة الحكامة والأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على التقرير الخاص بالجمع العام لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، المنعقد بتاريخ 12 يناير 2018، تبين من خلاله أن أشغال هذا الجمع لم يستنفد جميع نقاط جدول أعماله، قررت الجامعة الملكية المغربية ما يلي:

دعوة الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب نادي الرجاء الرياضي بحضور كل المنخرطين وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما،تكليف لجنة الحكامة والأخلاقيات بالتتبع الدقيق لمختلف مراحل إعداد هذا الجمع العام الاستثنائي.

الجامعة تهيب بكل فعاليات نادي الرجاء الرياضي للالتفاف من أجل تجاوز الخلافات الضيقة وجعل مصلحة النادي فوق كل اعتبار.

كما تذكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع الأندية الوطنية بأن آخر آجال لعقد جموعها العامة هو 15 مارس 2018 لاستكمال إجراءات الانتقال إلى شركات رياضية مع نهاية الموسم الرياضي الكروي الحالي.