 نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل ''آيت الجيد'' على يد ''حامي الدين'' ويرفع شعار ''الروح عزيزة عند الله'' ﻿
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نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل آيت الجيد على يد حامي الدين ويرفع شعار الروح عزيزة عند الله | بوليتيك

نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل ''آيت الجيد'' على يد ''حامي

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نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل ''آيت الجيد'' على يد ''حامي الدين'' ويرفع شعار ''الروح عزيزة عند الله''

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 14:19 نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل آيت الجيد على يد حامي الدين ويرفع شعار الروح عزيزة عند الله | بوليتيك
نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل ''آيت الجيد'' على يد ''حامي الدين'' ويرفع شعار ''الروح عزيزة عند الله''
تبعا للمستجدات القانونية و السياسية التي تعرفها قضية المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ''عبد العالي حامي الدين'' المتابع على إثر مقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد'' فقد عبر تيار ''ولاد الشعب''

''شــوف تيفي''


تبعا للمستجدات القانونية و السياسية التي تعرفها قضية المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ''عبد العالي حامي الدين'' المتابع على إثر مقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد'' فقد عبر تيار ''ولاد الشعب'' بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تضامنه القوي مع كل المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام وتطبيق القانون ، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة المملكة المغربية .

كما أن التنسيقية الوطنية للتيار تستهجن بشدة كل أشكال التأثير السياسي الذي تنهجه قيادات حزب العدالة و التنمية من أجل تغيير مجرى العدالة ، لا سيما و أن القضية تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات و الاختلافات داخل الفضاء الجامعي من خلال استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية والتي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب.

من جهته، وجه ''التيار'' أصابع الاتهام إلى حزب العدالة و التمنية مشيرا ''هذا التأثير السياسي المفضوح أمام شبهة حماية الاغتيال والإرهاب والقتل و التعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء مع الوقوف السياسي ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي و وقائي في ذات الوقت''.

وجاء في بلاغ ''ولاد الشعب'' الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، ''أننا أمام قضية قانونية يتشبث فيها ذوو الحقوق بمطلب إظهار الحقيقة كاملة ، ومعاقبة كل المتورطين في جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى ، فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام عن تشبثه بمبدأ استقلالية القضاء و المساواة أمام محاكمه ، و رفضه لسلوك التضليل السياسوي و الخروج على القانون الذي يمارسه ، الخوارج الجدد وفق ثقافة حزبية مؤسسة على خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع ، أشخاصا ذاتيين أواعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال له''.

مضيفا ، ''فالانتصار لمفهوم العدالة التي تتأسس على الدستور والقوانين و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في تفاصيل قضية عَمّرَت ما يناهز ربع القرن ، يشكل المدخل لتنوير الرأي العام بخبايا منعرجاتها المعتمة أو تلك المُسْتَهْدَفَة بالتأثير الحزبي من خلال البحث في محاضر التحقيق الرسمية والوصول إلى جميع الأشخاص المرتبطين بالقضية ، أو الأحزاب و الجماعات ذات العلاقة بها ، سواء المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين أو غيره من ذوي التاريخ المفضوح والماضي سئ الذكر في تكفير اليسار وشرعنة سفك دماء رموزه أو تقديم التقارير السوداء عن نشطاء الفكر التقدمي داخل الجامعات''.

 

 

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شوف تيفي حامي الدين المغرب المحكمة فاس الاتحاد الاشتراكي

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