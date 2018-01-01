تأجيل محاكمة ''البيدوفيــل'' الفرنسي اللي غتصب قاصرات بفاس.. وهاعلاش ﻿

أجلت غرفة الجنايات باستئنافية فاس صبيحة يومه الاثنين 22 يناير 2018 ، محاكمة ''البيدوفيل'' الفرنسي الذي اغتصب قاصرات بحي ''الرصيف'' بـــفاس، إلى 31 من يناير 2018.

''شــوف تيفي''



أجلت غرفة الجنايات باستئنافية فاس صبيحة يومه الاثنين 22 يناير 2018 ، محاكمة ''البيدوفيل'' الفرنسي الذي اغتصب قاصرات بحي ''الرصيف'' بـــفاس، إلى 31 من يناير 2018.

وحسب موفـد ''شوف تيفي'' بالمحكمة فإن قاضي التحقيق بعدما استمع إلى الضحايا وهيأة دفاعهم ، قرر التأجيل لأجل تنصيب محامي في إطار المساعدة القضائية لأجل الترافع عن المتهم .

وأضافت ذات المصادر، أن أسر الضحايا نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة، طالبوا من خلالها بتشديد العقوبة على ''البيدوفيل'' الفرنسي والحكم عليه بـ''الإعدام''، كما حضر إلى جانبهم العديد من فعاليات المجتمع المدني .