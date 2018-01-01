عاجل.. هذا ما تقرر في حق المتهمين في سرقة مبلغ 101 مليون سنتيم من عدول بتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الثلاثة الموقوفين على خلفية سرقة مبلغ 101 مليون من ''عدول''، مثلوا قبل قليل من يومه الإثنين، أمام قاضي التحقيق باستئنافية مدينة تطوان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الثلاثة الموقوفين على خلفية سرقة مبلغ 101 مليون من "عدول"، مثلوا قبل قليل من يومه الإثنين، أمام قاضي التحقيق باستئنافية مدينة تطوان.

وأكد المصدر ذاته أن محامي الدفاع عن المتابعين المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "الصومال"، طالب بتأجيل الاستماع إلى المعنيين بالأمر إلى غاية الاثنين المقبل وهو ما وافق عليه قاضي التحقيق.

وأشار ذات المصدر أن طلب المحامي التأجيل لمدة أسبوع، جاء من أجل فتح باب الحوار مع الضحية حتى يتنازل عن متابعة المعنيين بالأمر "شابين وفتاة"، مبرزا في الوقت نفسه بأن الأبحاث ما تزال جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف شاب يشتبه في علاقته بسرقة المبلغ المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشف سابقا عن إيقاف ثلاثة أشخاص، تورطوا في سرقة مبلغ كبير من منزل "عدول" بمساعدة ابنة هذا الأخير والتي تنازل والدها عن متابعتها.