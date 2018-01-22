بالفيديو والصور.. علاقة حب كبيرة بين شاب مغربي ومسنة سويسرية..وها شنو وقع ليهم ﻿

وجهت السلطات السويسرية مؤخرا، ضربة موجعة لشاب مغربي يبلغ من العمر 30 سنة ، بعد أن رفضت زواجه بسيدة سويسرية تبلغ من العمر 60 سنة وذلك بسبب فارق السن بينهما.

"شوف تيفي"

وجهت السلطات السويسرية مؤخرا، ضربة موجعة لشاب مغربي يبلغ من العمر 30 سنة ، بعد أن رفضت زواجه بسيدة سويسرية تبلغ من العمر 60 سنة وذلك بسبب فارق السن بينهما.

وحسب وسائل إعلام سويسرية فإن الأمر يتعلق بالسويسرية "Ruth Ademi" وحبيبها المغربي "يونس"، واللذين تلقيا قرار الرفض من السلطات السويسرية بسبب فارق السن بينهما وأيضا بسبب جهل يونس للغة التي تتكلم بها حبيبته.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات السويسريّة، أكدت في رسالة الرفض على أن الزواج بين الشاب المغربي والسويسرية قد يكون وهميا، بالرغم من أن هذه الأخيرة أكدت حبها للشاب المغربي بعد تعرفها عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد طلاقها، حيث سافرت إلى المغرب نهاية السنة الماضية وتعرفت عن قرب عليه وعلى أسرته قبل أن يعقد قرانهما بطريقة قانونية بالمغرب.



