هل دفن بنشرقي نفسه في الدوري السعودي؟ ﻿

انتقل تسعة لاعبين يُزاولون في الدوري السعودي إلى الدوري الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الجارية حسب ما ذكره تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

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انتقل تسعة لاعبين يُزاولون في الدوري السعودي إلى الدوري الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الجارية حسب ما ذكره تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ويأتي قرار احتراف اللاعبين التسعة، في إطار جزء من اتفاقية التعاون التي وقعها الاتحاد السعودي مع رابطة الدوري الإسباني، وذلك بغرض الاحتراف في أندية الدوري الإسباني، من أجل الاستفادة بشكل أكبر للمنتخب السعودي قبل انطلاق مونديال روسيا القادم.

وأمام هذا الأمر، تساءل عدد من النشطاء المغاربة عن قرار استغناء فريق الوداد البيضاوي عن نجمه أشرف بنشرقي لصالح الهلال السعودي، إذ يعتبرون الدوري السعودي مقبرة للاعبين الواعدين، متسائلين، هل دفن بنشرقي نفسه؟.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم 2018 أوقعت المنتخب السعودي مع روسيا البلد المنظم، مصر والأوروغواي.