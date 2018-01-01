فضيحة وبالفيديو.. بعد اعتراف زوج بعثوره على فيديوهات إباحية لزوجته..ها شنو وقع في مدينة مراكش ﻿

بعد أيام من اعتراف زوج لـ ''شوف يتفي'' بعثوره على فيديوهات إباحية لزوجته بمواقع ''بورنو''، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة متخصصة في تصوير الأفلام الإباحية داخل

"شوف تيفي"

بعد أيام من اعتراف زوج لـ "شوف يتفي" بعثوره على فيديوهات إباحية لزوجته بمواقع "بورنو"، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة متخصصة في تصوير الأفلام الإباحية داخل شقق فاخرة بالمدينة الحمراء.

وحسب مصادر محلية ، فقد أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق عقب انتشار فيديوهات جنسية عبر تطبيق "واتساب" تحمل عناوين تسيء للعرب والمسلمين، لتتحرك المصالح الأمنية ما مكنها من تفكيك الشبكة المذكورة وإيقاف مجموعة من الأشخاص.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات، بينت تورط متزوجات بالشقق الفاخرة لتصوير مقاطع إباحية مقابل مبالغ مالية بشرط عدم إظهار وجوههن.





