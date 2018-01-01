تعرف على شروط ''دونالد ترامب'' لدعم محمد بن سلمان للحفاظ على عرشه ﻿

كشف موقع ''فورين'' بوليسي الأمريكي أن ترامب وضع شرطين لدعم محمد بن سلمان الشرط الأول هو البقاء على أموال بن سلمان في البنوك الأمريكية وعدم نقلها إلى السعودية، والثاني يخص أموال الأمراء المعتقلين، إذ

''شـوف تيفي''

كشف موقع ''فورين'' بوليسي الأمريكي أن ترامب وضع شرطين لدعم محمد بن سلمان الشرط الأول هو البقاء على أموال بن سلمان في البنوك الأمريكية وعدم نقلها إلى السعودية، والثاني يخص أموال الأمراء المعتقلين، إذ طلب ترامب من بن سلمان الحصول على توكيلات موقعة من الأمراء المعتقلين ووزارة الخارجية والعدل السعوديتين.

في ذات الوقت طالب بوضع ختم السفارة الأمريكية في الرياض على جميع التوكيلات المطلوبة، ونصيب الأسد من هذه الأرصدة التي تريد المملكة التحفظ عليها يعود إلى شركة المملكة القابضة ولمالكها الملياردير العربي الأشهر في العالم الأمير الوليد بن طلال، هذه الشركة بالتحديد تملك أسهما وحصصا كبيرة في شركات عالمية مثل تويتر وسنابشوت وإيب، حسب ما أورده موقع ''أورنيوز'' .

وكان الوليد بن طلال من أشد النقاد لدونالد ترامب وسياسته أثناء حملته الانتخابية، ووصل الأمر إلى حد التلاسن على تويتر إذ كتب طلال تغريدة جاء فيها ''أنت عار على أمريكا انسحب من السباق الرئاسي، لن تفوز أبداً''.