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مصائب قوم عند قوم فوائد.. ترامب يقدم مونديال 2026 للمغرب عل طبق من ذهب

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 11:32 مصائب قوم عند قوم فوائد.. ترامب يقدم مونديال 2026 للمغرب عل طبق من ذهب | سبور
مصائب قوم عند قوم فوائد.. ترامب يقدم مونديال 2026 للمغرب عل طبق من ذهب
وضع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ملف بلاده المشترك مع المكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026 في وضع سيء أمام الملف المغربي.

شوف سبور

 

وضع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ملف بلاده المشترك مع المكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026 في وضع سيء أمام الملف المغربي.

وجاء ذلك بعدما بات مصرا على بناء جدار عازل بين أمريكا والمكسيك خلال الأشهر المقبلة، رغم تهديدات المكسيك بالإنسحاب من الملف المونديالي في حال تنفيذ القرار.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح نقلا عن الصحافة الأمريكية، فإنه رغم الضغوطات الكبيرة التي مورست على ترامب والاتحاد الأمريكي لكرة القدم من قبل اتحاد الكونكاكاف لتفادي نسف ملف المونديال، إلا أن ترامب لم يكترث للأمر حيث يسعى إلى تنفيذ قراره في أقرب وقت.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هذا الأمر يمنح للمغرب شرف تنظيم مونديال 2026 بكونه سيصبح المرشح الوحيد لاحتضان الحدث العالمي، حيث أن إصرار ترامب على بناء الجدار مع المكسيك سيفقد الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026 مصداقيته وسيضعه أمام الملف المغربي.

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