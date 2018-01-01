عش نهار تسمع أخبار..شاب يثير ضجة واسعة ويدعي النبوة ﻿

تمكنت الشرطة الجزائرية خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شاب بمحطة نقل بولاية تبسة بعد أن أثار دهشة واستغراب المسافرين المتواجدين في المحطة بتصرفاته وسلوكه، حيث ردد عبارات ادعى من خلالها النبوة، وأكد

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة الجزائرية خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شاب بمحطة نقل بولاية تبسة بعد أن أثار دهشة واستغراب المسافرين المتواجدين في المحطة بتصرفاته وسلوكه، حيث ردد عبارات ادعى من خلالها النبوة، وأكد أنه "عيسى ابن مريم".

وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 25 سنة، حل بالمحطة المذكورة وهو يحمل حقيبة ملابس، قبل أن يعمد إلى الصراخ وهو يدعي النبوة، مؤكدا في نفس الوقت بأنه "عيسى ابن مريم" وسيسافر إلى القدس للقاء بالمهدي المنتظر وتحرير فلسطين من المحتل الإسرائيلي.

وأشارت ذات المصادر أن الشاب كان يرتدي ملابس لائقة ولا تبدو عليه علامات الاضطراب النفسي، في حين أكد مسافرون حضروا تفاصيل الواقعة، معاناته من اضطرابات نفسية نظرا للطريقة التي كان يصرخ بها .